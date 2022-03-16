DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konkordato kararı ne demek? Konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato ne işe yarar?
Çimento fiyatları düşecek mi 2022? Çimentoya indirim mi gelecek? Çimento fiyatı iner mi?
Lavrov: Türkiye ve İsrail'in tekliflerine olumlu bakıyoruz
Destan 15. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölümde neler oldu?
3600 ek gösterge için kritik gün!
Leblebi helvası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Okan Kurt iflas mı etti? Okan Kurt ve Demet Akalın boşandı mı?
Rusya’dan açıklama: Türkiye’ye minnettarız
Temaslılar ve Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan ÖSYM sınavlarına girebilir mi? ALES-KPSS-YKS-DGS'ye korona olanlar girer mi?
Beraat Kandili ne zaman 2022?
Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile görüşecek
Ukrayna’daki Türk gemileri ile ilgili kritik gelişme
İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı? İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak?
17 Mart mazot indirimi | Mazota (motorin) indirim mi yapıldı? Mazota (dizel) ne kadar indirim geldi? Mazot ne kadar oldu 17 Mart?
57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun basın toplantısı yapıldı

TIMETURK / POLİTİKA / Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefa toplantılarına başlayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefa toplantılarına başlayacağım

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dediğini aktardı.

3 Saat Önce
2022-03-16 09:26:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefa toplantılarına başlayacağım

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın önceki gün partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıdan notları aktardı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin büyüğü olarak AK Partilileri bir araya getirmek üzere harekete geçiyor. Süreç içinde kırılanlar, ayrılanlar olmuştu. Ama birçoğu başka yere gitmedi. Ama kendisine kucak açılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da o noktaya parmak basıyor” diye yazan Selvi, Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart'ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde, teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım."

“BU İŞ CHP'Yİ BİTİRİR”

Selvi'nin aktardığına göre Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınarların kesilmesine ilişkin olarak da “Gezi'de 5-6 ağaç için kıyamet koparanları görüyorum burada sesleri çıkmıyor. Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar. Bunlar tarihe şahitlik yapan çınarlar. Bu iş CHP'yi bitirir. İstanbul milletvekillerimizin daha çok gündeme getirmesi lazım” dedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş