Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefa toplantılarına başlayacağım

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dediğini aktardı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın önceki gün partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıdan notları aktardı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin büyüğü olarak AK Partilileri bir araya getirmek üzere harekete geçiyor. Süreç içinde kırılanlar, ayrılanlar olmuştu. Ama birçoğu başka yere gitmedi. Ama kendisine kucak açılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da o noktaya parmak basıyor” diye yazan Selvi, Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart'ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde, teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım."

“BU İŞ CHP'Yİ BİTİRİR”

Selvi'nin aktardığına göre Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınarların kesilmesine ilişkin olarak da “Gezi'de 5-6 ağaç için kıyamet koparanları görüyorum burada sesleri çıkmıyor. Bunlar sadece ağaç değil, asırlık çınarlar. Bunlar tarihe şahitlik yapan çınarlar. Bu iş CHP'yi bitirir. İstanbul milletvekillerimizin daha çok gündeme getirmesi lazım” dedi.

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