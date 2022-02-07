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TIMETURK / POLİTİKA / Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-02-07 14:57:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi. .

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