Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi. .