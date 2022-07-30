Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatımız 54 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalarda, '(Fındık alım fiyatı) Alan destekli olarak bir rakam açıklıyorum. Sizlerde kabul edersiniz ki ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Demokrasi ile kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum.

- Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz. Sıkıntılarımızı aşacak güçteyiz.

- Türkiye'yi ayaklarındaki prangalardan kurtardıkça gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş.

- Türkiye hesapları olanların hangi hevesler içinde olduğunu biliyoruz. Çok beklerler her 20 yılda bir geriye götürülen Türkiye yok.

- Çıldırıyorlar! Bizim zaten yaptığımız hizmetleri sanki kendi vaatleriymiş gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bu kifayetsizleri seyrediyoruz.

- En sonunda kendi de Bay Kemal'i kabul etti. Kendisi de öyle benimsemiş ki bunu kullanmaya başladı. Bir de CHP Genel Müdürü ifadesi eklesin.

- Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık, hem de kendi çıkarlarımızı koruma hususunda en küçük taviz vermedik.

- Ordu hem üretim alanı hem rekolte bakımından ülkenin 3'te birini karşılıyor.

FINDIK ALIM FİYATI 54 LİRA OLDU

- (Fındık alım fiyatı) Alan destekli olarak bir rakam açıklıyorum. Sizlerde kabul edersiniz ki ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum.

- Toprak Mahsulleri Ofisimiz 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına göre kabuklu fındığa kilogram başına levant kalite ve Giresun kalite için alan destekli olarak ortalamasını 54 TL olarak açıkladık. .