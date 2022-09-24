Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bizleri Türkiye'yi konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, '200 esirin takasını Türkiye yaptı. Aldık takas yapıp ülkelerine gönderdik. Rusya, Ukrayna, dünya bizleri Türkiye'yi konuşuyor.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Bu yol da dün beraberdik ve bugünde beraberiz. Ben Sakarya'yı ayağa kalkmış olarak görüyorum.

- Türkevi'nde dünya liderleriyle birebir görüşmeler yaptık. Yaptığımız bütün görüşmelerden ülkeme selamlar var.

- Dünya liderleriyle arka arkaya milletimiz adına görüşmeler yaptık, hepsinden de konuşmamız ve milletimizle ilgili teşekkür aldık.

- Afrika'da Türkiye var, Asya'da Türkiye var, Myanmar'da Türkiye var, Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var.

- Ezelden beri Sakarya bizi bilir, biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır.

- Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını zannediyor.

- Yolları karıştırmış. Ülke bunların eline kalırsa halimize nice olur.

- Belediye başkanı adayı oldu İstanbul'da. Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunlara kalsa nasıl bir durum olur?

- Bay Kemal, İBB Başkanı ile beraber musluk açmaktan anlar.

- Eğitimde anasınıfından ilkokula, ortaokula, liseye, atölyelere, köy yaşam merkezlerine kadar 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz.

- Şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen bu tür açılışlardan anlar mısın?

- Sakarya'mıza 275 konut inşa edeceğiz.

- Sakarya'ya son 20 yılda toplam 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

- Sakarya'yı hızlı trenle tanıştırmakla kalmadık, fabrikasını da Sakarya'ya kurduk.

- Sakaryalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık.

- Biz öyle birileri gibi yarısı yalan yarısı yanlış bir kısmı da iftiradan ibaret boş laflarla milletimizin vaktini heba etmiyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

- 6'lı masa her toplantıda bir sonraki toplantının nerede yapılacağını konuşuyor başka bir şey yok.

- Türkiye'nin yönetimine talip olmak demek bu ülkenin ve gerisindeki koskoca tarih, medeniyet, insanlık mirasının yükünü omuzlamak demektir.

- 200 esirin takasını Türkiye yaptı. Aldık takas yapıp ülkelerine gönderdik. Rusya, Ukrayna, dünya bizleri Türkiye'yi konuşuyor.

- Ülkemizin sıkıntılarından medet umacak kadar kontrolü yitirmiş durumdalar. El atına binen tez iner.

- Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor.

Ülkemizin son 8-9 yıldır yaşadığı kesintisiz saldırıların sebebi sadece Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek değildir. Asıl amaç Türkiye'yi yeniden siyasetiyle, ekonomisiyle dış politikasıyla malum yerlere bağımlı hale getirmektir.

- İktidar heveslerini; programları, eserleri, vizyonlarıyla milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine, ülkenin felaketinde arayanlardan kimseye hayır gelmez. .