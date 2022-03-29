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''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'le vefa buluşması yapmak istiyor''

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile buluşmak istediğine dair iddiaları köşesine taşıdı.

1 Saat Önce
2022-03-29 08:54:57
''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'le vefa buluşması yapmak istiyor''

Pehlivan, Gül'ün yakın çevresinin “Böyle bir durum yok” dediğini aktarırken “Ramazan ayında sürpriz bir iftar buluşması görürseniz, bu satırları hatırlayın” yorumunu yaptı.

Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez. Algı operasyonlarının yürütüldüğü bir dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü eski yol arkadaşlarına, AKP'nin eski milletvekillerine söyledi. Ve devam etti: “AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır, katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır.”

“Vefa” buluşması adı takıldı. Türkiye'nin koşar adım seçime gittiğinin işaretlerinden biriydi. Soru şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan eski yol arkadaşlarıyla buluşmalarına devam edecek mi? Duydum ki evet. Hatta ve hatta, şu sıralar sessiz kalan çok kritik bir isimle buluşmayı arzuluyor. Bir dönem üst düzey görev yapmış, iki tarafın da ortak tanıdığı eski bir bürokrat da Erdoğan'ın bu buluşma isteği için aracı olmaya soyunmuş.

Taraflar sır gibi saklıyor, sadece bir avuç kişi biliyor. İki cepheden “olabilir” diyen de “doğru değil” diyen de var. Eğer gerçekleşirse Erdoğan birlikte verilen fotoğraf karesiyle iki partiye, yani DEVA'ya ve Gelecek'e kaçışın önünü tutmayı amaçlıyor. Kaynaklarım, Erdoğan'ın görüşmek istediği kişinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu iddia ediyor. Ancak Gül cephesi “Böyle bir durum yok” yanıtını veriyor. Ramazan ayında sürpriz bir iftar buluşması görürseniz, bu satırları hatırlayın.' .

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