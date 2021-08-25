Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güreş Davetiyesi

Elmalı güreşlerinin Altın Kemerli Güreş ağası Muammer Ak, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek Tarihi Elmalı Güreşlerine davet etti.