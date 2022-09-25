Cumhur ve Millet ittifakından sonra bir ittifak daha resmen kuruldu

HDP, EMEP, TİP, TÖP, SMF ve EHP’nin bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kuruluşunu duyurdu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emekçi Hareket Partisinin (EHP) bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, kuruluşunu ilan etti. İttifakın deklarasyonu da etkinlikte açıklandı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.30'da başlayan etkinlikte ittifak içindeki siyasi partilerin genel başkanları, sözcüleri ve eş genel başkanları birer konuşma yaptı ve ittifakın programının çerçevesi kamuoyuna duyuruldu.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, ittifakın yol haritası da açıklandı.

Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği'nin ardından kurulan dördüncü ittifak olurken yayınladıkları yol haritasında, ekonomi, demokrasi, kadın, LGBTİ+, ekoloji, Kürt sorununa dair politikalarını açıkladı.

Açıklanan yol haritasının başlıkları şöyle: