Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatan Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 saati aşkın süren görüşme sonrasında Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırarak, 'Performansı her babayiğidin sergileyeceği bir performans değil' dedi

Gazate Duvar'a konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP lideri Kılıçdaroğluna övgüler yağdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 2.5 saati bulan görüşmesinde “denetlenemeyen bir başkanlık sistemi”ne dair endişelerine karşılık bulamayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhur İttifakı'na kapıyı kapattı, “Prensip itibariyle bu sistemi benimseyen bir tutumun içine giremeyiz” dedi.

“KAZANMASINDA TEREDDÜT OLMAYACAK BİRİNE İHTİYAÇ VAR”

2018 seçimlerinde içinde yer aldıkları Millet İttifakı için yeni bir süreç işletilmesi gerektiğine dikkat çeken Karamollaoğlu aday için, “Kazanmasında tereddüt olmayacak birine ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Karamollaoğlu aday için şu ifadeleri kullandı:

“Mühim olan birçok özellik sırlanabilir ama neticede kamuoyu yoklamalarıyla da teyit edilebilecek olan, kazanmasında tereddüt görülmeyen bir başkan adayına ihtiyaç var. Orada en ufacık tereddüt, kendi içine kapalı bir partizan düşünme olursa, bu iş yürümez. AK Parti, parti olarak yüzde 50'lere yakın oyu olan bir partiydi. Cumhurbaşkanının popülerliği yüzde 50 üzerindeydi. Orada bir tereddüde mahal yok. Ama muhalefete baktığınızda en yüksek görünen yüzde 25 ile CHP. Arkasından İYİ Parti... Onun için orada mutlaka daha kapsamlı düşünmeye ihtiyaç var.”

“DEVRİM MAHİYETİNDE SÖZLER”

Karamollaoğlu, adı Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Muhafazakar dünyayla helalleşme” sözlerini, “Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifade etmesi, devrim mahiyetinde bir düşünce. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar sergilediği performansta benim söylemlerime ihtiyacı yok, herkes biliyor ve görüyor. Kendisi de çok açık ve net bir şekilde, “biz eski CHP değiliz” diye değerlendirdi.

Karamollaoğlu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “Mecliste denge ve denetleme göreviyle mesulüz. Biz muhalefetiz” sözlerini de “Muhalefet olmak biraz itibarı yükseltiyor herhalde, onun için de oy kazanmaya vesile olur düşüncesiyle söylüyordur Sayın Bahçeli” şeklinde değerlendirdi.

‘KILIÇDAROĞLU'NUN PERFORMANSI HER BABAYİĞİDİN SERGİLEYECEĞİ BİR PERFORMANS DEĞİL'

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da adaylığı konuşuluyor, anketlerde ismi soruluyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Alevi olması dolayısıyla soru işaretleri dile getiriliyor, kazanamayacağı ifade ediliyor. Sizce bu Türkiye'de bir sorun mu? Tartışılması gereken bir durum mu?” sorusuna Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

“Bu her zaman Türkiye'de gündeme geldi. Bu konu önemsiz diyemeyiz. Ama bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun sergilediği performans her babayiğidin sergileyebileceği bir performans değil. Bunu baştan söylemek lazım. Özellikle de son ifadesi, çok önemli…”

“DİNDAR KESİMDE KARŞILIK BULUYOR”

Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarının dindar kesimde karşılık bulduğunu kaydeden Karamollaoğlu şunları kaydetti:

“Ne kadar bütün kesimleri kapsar ona bir şey diyemem ama bu karşılık buluyor. Bu önemli bir düşünce, önemli bir gelişme bence. Bu itibarın bu şekilde sağlanmasında Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli bir rol oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu görüyor. Gördüğü için de hedefinde sadece Kılıçdaroğlu var.”

Kaynak: Gazete Duvar

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