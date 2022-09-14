CHP ve İyi Parti’nin gerilimli buluşması

CHP ve İYİ Parti arasında CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözleriyle başlayan gerilim ve cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken bugün iki partinin lideri buluşacak.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP ve İYİ Parti arasında CHP'li Gürsel Tekin'in ‘HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleriyle başlayan gerilim ve cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken bugün iki partinin lideri buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Bilkent Otel'de düzenlenecek olan Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli buluşmasına Kılıçdaroğlu ve Akşener de katılacak. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir yanıt vermekten çekinen İYİ Parti lideri, dün katıldığı bir televizyon programında önümüzdeki seçimi riske atamayacaklarını bildirirken; “2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor” dedi.

2018'DEKİ HEYECANI YAPMAMALIYIZ

Akşener, dün FOX TV'de katıldığı yayında “Sizce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır kriterlerinizde?” sorusuna şöyle cevap vermişti: “Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. Tekrar söylüyorum ben henüz bilmiyorum, samimiyetle söylüyorum gerçekten bilmiyorum. Herkes hazır. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam. Masada ben hariç herkes hazır. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu, gerçekten biz bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız paylaşacağız. Kemal Bey ise Kemal Bey, başka biriyse başka biriyle olmak durumunda. Ama tehlikeye atamayız. Onu söylemek istiyorum. 2018'deki heyecanı, telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı ve sağduyulu sakin olmamız lazım.” .