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TIMETURK / POLİTİKA / CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni kurdu

CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni kurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda vatandaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi'ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.

57 Dakika Önce
2021-12-19 15:53:45
CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni kurdu

Seçim hazırlıklarına hız veren CHP, vatandaşların oylarını korumak için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda vatandaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi'ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.

Avukatlar, [email protected] adresine mail göndererek çalışmalara katılabilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Sandık Savunma Hareketi'nin broşürünün görselini paylaşarak ‘Bekliyoruz' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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