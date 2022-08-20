CHP’nin S-400 bilmecesi! Kılıçdaroğlu’nun açıklaması Öztrak’ın sözlerini hatırlattı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere merkezli yayın kuruluşu olan BBC Türkçe muhabirinin sorduğu S-400 alımı sorusuna, “Kime karşı kullanacağız” diyerek cevap verdi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu cevabı Kasım 2020’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın yaptığı “S-400’lerin alınması gereklidir, diyen bizim Genel Başkanımız” ifadelerini hatırlattı.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ofisinde dün bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İngiltere merkezli yayın kuruluşu olan BBC Türkçe muhabirinin sorduğu S-400 alımı sorusuna, “Kime karşı kullanacağız” diyerek cevap verdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu cevabı Kasım 2020'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın yaptığı “S-400'lerin alınması gereklidir, diyen bizim Genel Başkanımız” ifadelerini hatırlattı.

İttifak dışında farklı bir savunma…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Siz devlet olarak bir ittifak içinde yer alıyorsanız o ittifakın öngördüğü kuralları, ben de kendi ülkemde uygulayacağım diye imza atmışsanız, yani söz vermişseniz, devletin namusu olarak söz vermişseniz o ittifakın dışında farklı arayışlara girmek doğru değildir. Etik olarak değildir” dedi. Kılıçdaroğlu, “Siz NATO ittifakı içindesiniz gayet güzel, savunma sanayimizi de bunun üzerine inşa etmişsiniz gayet güzel, neyse toplantılar NATO toplantıları yapılır vs o toplantılara katılırsınız, toplantıda oy kararları oy birliği ile alınır vs siz ittifakın dışında farklı bir savunma sanayine girerseniz o zaman sorun çıkar, çıkıyor” diye konuştu.

Kime karşı kullanacaksınız?

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya'ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz.”

Öztrak ne demişti?

Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı “S-400'lerin alınması gereklidir, diyen bizim Genel Başkanımız” açıklamasını hatırlattı. Öztrak, 23 Kasım 2020'de partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısındaşu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımızın da, benim de bu S-400'lerle ilgili söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin resmi görüşünü yansıtır. Yani F-35 meselesi, NATO'yla ilişkiler meselesi evet önemlidir. “Bu coğrafyada hava savunma sistemimizdeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi ve bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir” diyen bizim Genel Başkanımız. Ama bir şey daha söyledik. “Bu gidişle Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en pahalı, en modern hurdasına sahip olacak 2,5 milyarlık bir hurda. Aktive ederlerse ben kendilerini kutlayacağım. Aktive etmezlerse o parayı verene 83 milyonun hakkını helal etmemesi gerekir” diyen de bizim Genel Başkanımız. Bizim tavrımız bu konuda belli."