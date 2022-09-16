CHP’nin acı günü: Eski vekil hayatını kaybetti
CHP’li Haluk Pekşen Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
2022-09-16 15:42:15
CHP'li Haluk Pekşen Pekşen 10 gün önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Pekşen'in vefat haberini şöyle duyurdu:
"25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." .
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