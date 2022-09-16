CHP’nin acı günü: Eski vekil hayatını kaybetti

CHP’li Haluk Pekşen Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

CHP'li Haluk Pekşen Pekşen 10 gün önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Pekşen'in vefat haberini şöyle duyurdu:

"25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." .