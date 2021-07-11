DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Ayak mantarına ne iyi gelir? Ayak mantarı oluşumu nasıl önlenir?
Regaip Kandilinin anlam ve önemi nedir?
EYT'de son durum nedir?
Karadeniz'de havada Rus-ABD gerginliği
Yanardağlar can yakmaya devam ediyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi 5 yılda bölgenin yıldızı yapacağız
'Çin aksiyonu' ve bölgede varyant riskleri…
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan tepki çeken ''başörtüsü'' paylaşımı
Miami'de çöken binada ölü sayısı 90'a yükseldi
Siyasette lafa değil gafa bak!
Analiz: Kredi genişlemesi, finansal istikrar ve getiri eğrisi
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüste son durum!
Fransa'da kritik eşik: ''Önlem almazsak günde 20 bin vaka görebiliriz''
Türkiye’de tedavi edilen Gurbetçi vatandaş Hollanda’ya geri döndü

TIMETURK / POLİTİKA / CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi 5 yılda bölgenin yıldızı yapacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi 5 yılda bölgenin yıldızı yapacağız

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 5 yıl içerisinde Türkiye'yi bölgenin yıldızı yapacağını söyledi.

1 Saat Önce
2021-07-11 22:40:33
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi 5 yılda bölgenin yıldızı yapacağız

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de muhtarlarla bir araya geldi.

Burada kürsüye çıkan CHP Lideri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidara gelmeyi hedeflediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, 6 ay içinde tüm sorunları çözeceklerini söyledi.

"ZENGİN BİR ÜLKEYİZ, HER TÜRLÜ İMKANIMIZ VAR"

CHP Lideri, 5 yıl içinde Türkiye'yi bölgenin yıldızı yapacaklarını savundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Sonunda bu sandık gelecek. Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması lazım. Zengin bir ülkeyiz, fakir değil. Her türlü imkanımız var. Hepsini çözeceğiz. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım. Öyle 20 yılda çözeceğiz falan değil. 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde Türkiye, bölgesinin yıldızı olacak. Doğu Akdeniz'de çıkan karbon yatakları, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek." şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH