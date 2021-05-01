CHP lideri Kılıçdaroğlu: Demirtaş'a haksızlık yapıldı, boşuna yatıyor içeride

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamasında Selahattin Demirtaş'a haksızlık yapıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında gazeteci Zafer Arapkirli'nin sorularını yanıtladı. Zafer Arapkirli'nin "Niye Ahmet Altan'a, Nazlı Ilıcak'a sahip çıkma gereği duydunuz? Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes şunu çok iyi bilsin ki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim dostum olur, olmaz... Benimle aynı düşünceyi taşır yada taşımaz, birilerine haksızlık yapılır ve ben susarsam insan olamam, dilsiz şeytan olurum. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar halen. Gazeteci olarak görüp görmemem değil konu.

Selahattin Demirtaş da, Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Askeri öğrenciler boşu boşuna yatıyor içeride."

ALKOL SATIŞI TARTIŞMALARI

Alkol satışı tartışmalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: Ben işi 'içki yasağı' veya başka bir yasaktan değil ben işi doğrudan doğruya esnaf açısından görüyorum. Bu esnafın yetkisi var mı, dükkanını açıyor mu, açacak. Bu esnaf satış yapacak mı, yapacak. Bu satıştan gelir elde edecek, çoluk çocuğunun nafakasını sağlayacak. 'Dükkanı kapat' peki adam nasıl geçinecek? Benim üzerinde durduğum konu bu."

"'Dükkanı kapat' diyorsanız ki haklılar pandemi döneminde kapanması lazım o zaman sosyal devletin devreye girip, 'Kardeşim sen dükkanını kapat, evinde otur dedim ama sen ve ailen, çocukların asla aç ve açıkta kalmayacaksınız. Senin güvencen sosyal devlettir' demesi lazım."

BİDEN'IN 1915 AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En son Biden açıklama yaptı. Bütün AK Parti'liler ne bekliyordu? Erdoğan, salı günü kürsüye çıkacak, 'Ey Biden ne yaptın?' diyecek, yerle yeksan edecek. Onu beklemiyor muydu? Aslan gibi kükreyecekti sözde. Kedi gibi bile miyavlamadı. Görkemli tarihi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni maalesef yönetiyor, yönettiğini sanıyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.