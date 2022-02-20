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TIMETURK / POLİTİKA / CHP'li vekil Ünlü'den fotoğraf karesine giren engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya!

CHP'li vekil Ünlü'den fotoğraf karesine giren engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya!

CHP Milletvekili Baha Ünlü toplu fotoğraf çekimi sırasında yanına gelen engelli bir vatandaşa 'Ya şunu alın buradan' diyerek uzaklaştırdı.

3 Saat Önce
2022-02-20 10:23:43
CHP'li vekil Ünlü'den fotoğraf karesine giren engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan yüksek zamlara tepki göstermek için yapılan protesto gösterilerine pek çok siyasi isim, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla birlikte CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de katıldı.

ENGELLİ VATANDAŞA TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Burada halkın hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntılarını ve dertlerini dinleyen Ünlü'nün basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçtiğinde engelli bir vatandaşa karşı gösterdiği tavır sosyal medyada gündem oldu.

"YA ŞUNU ALIN BURADAN YA"

Ünlü'nün ilçenin tanıdık simalarından biri olduğu öğrenilen Paşa isimli vatandaşı, "Ya şunu alın buradan ya" diyerek uzaklaştırdığı görüntüler tepki çekti.

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