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CHP’li vekil İslam’dan PTT’ye tepki: Bu yanlışı acilen düzeltin

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, PTT’nin Bosnalı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için pul basmasına tepki gösterdi.

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20.06.2021 19:40:55
CHP’li vekil İslam’dan PTT’ye tepki: Bu yanlışı acilen düzeltin

PTT, Srebrenitsa Soykırımı için uydurma ifadesini kullanan, ayrılıkçı tutumu nedeniyle de Washington hükümeti tarafından "ABD'ye seyahat yasağı ve ABD'de mal varlığı edinememe" yaptırımlarına tabi tutulan Milorad Dodik'in pulunu basması tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden olan olaya CHP'li Vekil Cihangir İslam'da dahil oldu.

Twitter hesabından PTT'ye çağrıda bulunan İslam şu ifadeleri kullandı.

“Boşnakların sorunu yüzyıllardır bir arada yaşadığı Sırplarla değil, "katillerle ve yandaşlarıyla." Srebrenitsa Soykırımı için, "uydurma" diyen Bosnalı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik için bizim PTT pul bastırmış. Bu yanlış acilen düzeltilmeli. Günahtır.”

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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