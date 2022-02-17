DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Korkutan gelişme! Ukrayna'nın doğusunda bombardıman sesleri
Simge - Kısaca | Simge Sağın - Kısaca şarkı sözleri | Simge Kısaca şarkısı söz müzik kime ait?
YDS artık 81 ilde uygulanacak! Başvuru tarihi açıklandı mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı altın ve dolar etkisi | MB faizi değiştirmezse altın ve dolar ne olur?
ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS sonuçları açıklandı
Dev kripto para şirketlerine 18 milyonluk para cezası
Ünlü profesör de dolandırıcıların tuzağına düştü
CHP’li vekil Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım
Aziz Sancar Türkiye ile ilgili müjdeyi verdi
Altın neden yükseliyor 2022 | Gram altın yükselmeye devam edecek mi? Altın artmaya devam edecek mi?
Uğur Şahin’in yeni üreteceği aşı ertelendi
Gübre fiyatları ne kadar düştü? ETİ gübre fiyatlarını düşürdü! Hangi gübre ne kadar?
Erdoğan: Faiz tartışması gündemden düştü
Avrupa'nın en genç ülkesi bağımsız Kosova 14 yaşında

TIMETURK / POLİTİKA / CHP’li vekil Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım

CHP’li vekil Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, “HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım” ifadelerini kullandı.

56 Dakika Önce
2022-02-17 13:27:30
CHP’li vekil Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım

Bir televizyon programına katılan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu Kürt sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kürt sorunu bu ülkenin gerçek bir sorunudur. Kürt sorunu neden Türkiye'deki ekonomik krizin sebeplerindendir? Bu sorunun iki sebebi vardır, birincisi baskı. İkincisi terör. Günün sonunda üretimi ve üretim faaliyetinde sona geldik. Terör ve baskı nedeniyle üretim olması gereken yerlerde -doğuda- hiçbir şey yok. MHP'nin gündeminin yüzde 90'ı PKK, HDP mesela. Burada HDP'nin de düşünmesi gereken başlıklar var. Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım. Mesela Temel Bey bir fedakarlık yapıyor bizimle aynı masaya oturarak. Kemal bey de öyle.” .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş