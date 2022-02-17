CHP’li vekil Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, “HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Bir televizyon programına katılan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu Kürt sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kürt sorunu bu ülkenin gerçek bir sorunudur. Kürt sorunu neden Türkiye'deki ekonomik krizin sebeplerindendir? Bu sorunun iki sebebi vardır, birincisi baskı. İkincisi terör. Günün sonunda üretimi ve üretim faaliyetinde sona geldik. Terör ve baskı nedeniyle üretim olması gereken yerlerde -doğuda- hiçbir şey yok. MHP'nin gündeminin yüzde 90'ı PKK, HDP mesela. Burada HDP'nin de düşünmesi gereken başlıklar var. Bence HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım. Mesela Temel Bey bir fedakarlık yapıyor bizimle aynı masaya oturarak. Kemal bey de öyle.” .