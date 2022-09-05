CHP'li Tanju Özcan'dan Gürsel Tekin'e: Bu söz en hafif tabirle aymazlık

CHP'li Gürsel Tekin'in 'Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir' çıkışına CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Ne demek bu? HDP terörle ilişkisini kesti de bizim haberimiz mi yok?' şeklinde tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine önce İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu ve Müsavat Dervişoğlu "Kime sordunuz? Biz böyle bir şeye razı olmayız" diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti'nin tepkisinin ardından bir sert çıkış da CHP'de parti içinden oldu.

CHP'den ihracı gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da partisinin milletvekili Gürsel Tekin'e sert tepki gösterdi. Özcan "HDP'ye bakanlık verilebilir" ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır. Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum. Bu yüzden Partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum" dedi.