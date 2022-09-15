CHP’li eski müftüden 6’lı masayı eleştirenlere İblis suçlaması

CHP Eski Kayseri Milletvekili ve Emekli Müftü Gani Aşık, 6’lı masaya yönelik eleştirilere “İblisler mesaide” yorumunu yaptı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Son günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve HDP'ye bakanlık konuları üzerinden gerginliğin hakim olduğu 6'lı masaya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Eski Kayseri Milletvekili ve Emekli Müftü Gani Aşık, 6'lı masaya yönelik eleştirilere “İblisler mesaide” yorumunu yaptı. Aşık, Cumhuriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu övdü, 6'lı masaya yönelik eleştirilere karşılık verdi.

AKŞENER'İN VURGUSU YARALAYICI!

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu masanın kurulmasına, gelinlik kızların dantel örmesine benzeyen bir hüner, incelik ve denge mühendisliği ile büyük katkıda bulundu” diyen Gani Aşık, “Masanın lokomotifi ve en büyüğü olduğunu bileşenlere hissettirmemek için zaten yapısının temel taşı olan alçakgönüllülüğü hiç ihmal etmedi. İYİ Parti'yi, Erdoğan'ın gazabının mahvetmesine saatler kala yok olmanın uçurumundan kurtardığını ima bile etmedi. Bu nedenle de Meral Akşener'in ‘kazanacak aday' vurgusu yaralayıcıdır” ifadelerini kullandı.

“HARAM CEPHESİNİN KEMAL BEY'E KURDUĞU KUMPAS…”

“Toplumun her kesimine barış, sevgi, şefkat, erdemlilik ve karşılıklı bağışlama soyluluğunun imbiğinden süzülmüş saf duygularla ulaşma çabasındaki Kılıçdaroğlu'nun popülaritesi ve hırsızlığın kol gezdiği siyaset dünyasında tescilli dürüstlüğünden kaynaklanan saygınlığı çok yüksektir”diyen Aşık, “Altılı masanın ‘birlikte yola çıkmışlığın ve yazgı arkadaşlığının' gereği olarak haram cephesinin Kemal Bey'e kurduğu kumpas ve tuzaklara da birlikte karşı çıkarak şeytan taifesini püskürtmeleri beklenir. Bu siyasi, hatta ahlaki zorunluluk olmanın ötesinde, demokrasimizin kaderi ile doğrudan alakalıdır. Halkı soyan çetelerin önünü kesmeye çalışmaları, Kılıçdaroğlu'nun avantajıdır” değerlendirmesinde bulundu.

İBLİSLER MESAİDE

CHP Eski Kayseri Milletvekili ve Emekli Müftü Gani Aşık, yazısının sonunda şu benzetmeyi yaptı:

İnsanın içinde olan şeytanla ilgili hoş bir anekdot: İmamı Azam'ın öğrencileri ve Hanefi fıkhının büyük âlimleri İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammet'in ortak yolculuğunda, ikisinin arasındaki kısa mesafeyi değerlendirmek isteyen şeytanın, önde olana yaklaşıp “Arkadaşın neden geriden geliyor” sorusuna, “İlmi benden ağır, deve ancak taşıyabiliyor”; arkada olana da “Arkadaşın neden senin önünde gidiyor” kışkırtmasına, “Benden yüksek olan ilmi onu uçuruyor” karşılığı alarak hüsrana uğraması gibi, siyaset iblislerinin planlayıp çetelerin finanse ettiği sahte anketler ve yalanların her türü birlikte göğüslenmelidir.