CHP'li Başarır'dan Süleyman Özışık'a ''belgeli'' yanıt

CHP'li Ali Mahir Başarır, Süleyman Özışık'ın açıklamalarına belgeler göstererek yanıt verdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Süleyman Özışık'ın 4 ilçe belediyesi ve bir büyükşehir belediyesinden ‘Yazarlık Okulu Projesi' kapsamında program hizmet alımı yaptığını açıklamıştı. Süleyman Özışık ise bu iddiaları yalanlayarak, "Söylediğin rakamların binde birini almadım. Bu iftiralarını mahkeme salonunda ispatlamana fırsat vereceğim" demişti.

CHP'li Başarır, Özışık'ın Gemlik Belediyesi'nden aldığını iddia ettiği hizmet alım bedeli belgelerini yayınladı.

‘'Bu sözde gazeteci, söylemiş olduğum rakamların binde birini almadığını ifade ediyor" diyen Başarır, "Ben, şimdi bu kişinin sadece Gemlik Belediyesi'nden, AKP döneminde almış olduğu paraların belgesini yayınlıyorum. Diğer AKP'li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinden aldıklarını da kendisi yayınlasın. Utanmadan cevap vereceğine, hangi belediyeden ne kadar para aldığını kendi yayınlasın" ifadelerini kullandı.

Başarır, şöyle devam etti: "Söylediklerimin, binde birini almadım diye ifade eden kişi, umarım bu belgeleri görünce yüzü kızarır, utanır. Mahkeme salonuna ulaşmadan, ben bu şahsa sadece bir belediyeden almış olduğu hizmet alım bedelinin faturasını buradan paylaşıyorum. Tüm vatandaşlarımız, binde biri kadar almış mı almamış bu belgelere bakarak hakikati görsün."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.