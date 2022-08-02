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CHP'li Altay: Düz söylüyorum, adayımız Bay Kemal

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

54 Dakika Önce
2022-08-02 08:16:44
CHP'li Altay: Düz söylüyorum, adayımız Bay Kemal

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de katıldığı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altay yaptığı açıklamada, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar. Eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında seçim olma ihtimalinin hâlâ olduğunu söyleyen Altay, "Her şeye rağmen yaz geçiyor. Elektrik faturaları düştü, doğalgaz kombi yakmıyoruz ama bu kış böyle geçmez" ifadelerini kullandı.

Altay, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi. .

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