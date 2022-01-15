DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı?
Sivasspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları başladı mı, sınav ne zaman?
ABD’nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi’nden İsrail’e tavır: Ziyaret etmeyeceğim….
Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz
Bursa ezan vakitleri nelerdir? (15 Ocak- 14 Şubat)
Hollywood yıldızlarından Emma Watson'a Filistin desteği
Link coin nedir? Link ne amaçla üretilmiştir?
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? tatili uzatıldı mı?
David Maltas: Kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
CHP kurultayı 1 yıl ertelendi
İslam Memiş’ten son dakika altın uyarısı geldi
Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? Kime ne kadar doğal gaz desteği verilecek?
17 bin 200 kişiye katarakt ameliyatı
Twitter’ın eski patronu Dorsey'den Bitcoin hamlesi

TIMETURK / POLİTİKA / CHP kurultayı 1 yıl ertelendi

CHP kurultayı 1 yıl ertelendi

CHP kurultayının bir yıl ertelenmesi kararı CHP Parti Meclisi'nde onaylandı.

1 Saat Önce
2022-01-15 14:21:45
CHP kurultayı 1 yıl ertelendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi (PM), temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararını onayladı.

Genel Başkanın sunuşu ile başlayan PM'de, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirmeleri, eğitim politikaları sunumu yapıldı, Parti Okulu'nun 2021 yılı raporu görüşüldü.

37. Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştiren CHP, yine temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı bir yıl ertelemeyi de görüştü.

PM'de ertelenme kararı onaylandı. Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş