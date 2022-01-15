CHP kurultayı 1 yıl ertelendi

CHP kurultayının bir yıl ertelenmesi kararı CHP Parti Meclisi'nde onaylandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi (PM), temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararını onayladı.

Genel Başkanın sunuşu ile başlayan PM'de, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirmeleri, eğitim politikaları sunumu yapıldı, Parti Okulu'nun 2021 yılı raporu görüşüldü.

37. Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştiren CHP, yine temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı bir yıl ertelemeyi de görüştü.

PM'de ertelenme kararı onaylandı. Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.