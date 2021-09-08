CHP-İYİ Parti arasında 'Cihan Paçacı' krizi

CHP kurmayları, İYİ Partili Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Tekil konuşuyor. Vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp birlikte açıklamalıyız” açıklamalarına tepki gösterdi. CHP kurmayları, Paçacı’nın sözlerini 'maksadı aşan sözler' şeklinde yorumladı

İYİ Partili Cihan Paçacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarına CHP'den tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Tekil konuşuyor. İttifak halindeysek vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp birlikte açıklamalıyız. Bunları bize sordunuz mu?” eleştirisinde bulunması, CHP kulislerinde, “şahsi görüş” ve “maksadını aşan tonda” şeklinde yorumlandı. CHP kurmayları, Millet İttifakı içerisinde ana eksenlerde hiçbir sorun bulunmadığını vurgulayarak “Partiler, politikalarını açıklamak zorunda. Ayrıntılara takılmamak lazım. Bire bir aynı şeyleri söylersek tek parti olmamız gerekir. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in kullandığı ‘ben' ifadesi CHP'yi rahatsız etmiyor, etmez de” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Partili Cihan Paçacı'nın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son dönemde vaat içeren konuşmalarıyla ilgili, “tekil söylemlerde bulunduğu” gerekçesiyle eleştirerek “İttifak halindeysek, bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil” ifadelerini kullanması siyaset kulislerinde dikkatleri Millet İttifakı'nın üzerinde topladı. Cumhuriyet'in görüşlerini aldığı CHP kurmayları, Paçacı'nın açıklamalarının “şahsi görüş” ve “maksadını aşan tonda” olduğunu belirterek “Gelecek dönem Türkiye'yi yönetmek için işbirliği yapan Millet İttifakı'nın ortakları arasında ‘temel ilkeler', ‘Türkiye için ortak hedefler' ve ‘seçim işbirliği' gibi ana eksenlerde herhangi bir sorun bulunmadığını”, “iki partinin genel başkan yardımcıları arasında sık sık yapılan görüşmelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem tarzı ve vaatlerine ilişkin herhangi bir eleştirinin dile getirilmediğini” söyledi.

‘TEK PARTİ DEĞİLİZ'

CHP kurmayları, “Millet İttifakı'nın güçlü bir şekilde yürüdüğünü, temel ilkelerde uzlaşma noktasında bir sorun yaşamadığını, Türkiye'nin geleceği için ortak hedeflere sahip olduğunu ve bu yolda sağlıklı şekilde yürüdüğünü” belirterek “Seçim takvimi açıklandığında cumhurbaşkanı adayımızı birlikte belirleyip, yol haritamızı beraber çizip bunları hep birlikte kamuoyuna açıklayacağız. İktidar olduğumuzda da cumhurbaşkanı, hükümet ve Millet İttifakı'nın ortaklarının uzlaşısı ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlayacağız. Bunun çalışmalarını şu anda da beraber yürütüyoruz. Her konuda aynı şeyleri düşünür ve aynı şeyleri söylersek o zaman ayrı ayrı partiler değil, tek siyasi parti olmamız gerekir. Ayrıntılara takılmamak lazım” ifadelerini kullandı.

‘BEN İFADESİNDE SAKINCA YOK'

CHP'li isimler, “her iki partinin de kendi tabanlarına ve toplumun geneline politikalar açıklamak ve görüşlerini aktarmak zorunda olduğunu” vurgulayarak “Bunları yapmakta bir sakınca yok, buradan kötü bir niyet çıkmaz. Millet İttifakı'ndaki tüm partilerin neden bir araya geldiği, Türkiye'yi nelerden kurtarmak istedikleri belli. Diğer tarafından bakarsak, ‘İYİ Parti, ürettiği politikaları CHP'ye yollayacak, CHP uygun bulursa açıklayacak.' Böyle bir şey uygulanabilir değil. CHP Genel Başkanı'nın kendi tabanına ve halka seslenirken ‘ben' demesinde hiçbir sakınca yok. Öte taraftan Sayın Akşener de politikalarını açıklarken ‘ben' ifadesini kullanıyor. Bu durum CHP'yi rahatsız etmiyor, etmez de. Paçacı'nın açıklaması maksadını aşan bir tonda olmuş” diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.