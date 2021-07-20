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TIMETURK / POLİTİKA / CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan ailesinin olduğu bir fotoğrafı paylaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

2 Saat Önce
2021-07-20 13:32:13
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı

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Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında ''Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye!'' ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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