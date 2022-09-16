CHP'den yine çok konuşulacak açıklama: ''Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkılması halinde altılı masanın dağılacağını söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yakınlığı ile bilinen Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Kuşoğlu'na yönelik sorular ve yanıtları özetle şöyle:

CHP'nin adayı kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Kuşoğlu: Kesin ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı.

- Peki Akşener kendisine sorulan soruya neden “Bu iyi soru olmadı” yanıtını verdi, desteklemiyor mu?

Kuşoğlu: Bence Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor ama bir karar almadı.

- 6'lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?

Kuşoğlu: Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.

- Akşener masaya başka isim getirirse ne olur? Mansur Yavaş ismini getirir mi?

Kuşoğlu: Konsensus aranır ama Mansur Bey, adının masaya getirilmesini kabul etmez. Meral Hanım da getirmez.

- Akşener seçimin riske atılamayacağını söyledi. Anketleri masaya getirirse?

Kuşoğlu: Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur.

Peki bugünkü tartışmalar nereden kaynaklanıyor? Bülent Kuşoğlu'na göre birçok etken var:

- İYİ Parti kentli milliyetçi partisi mi yoksa merkez partisi mi olacak? Bunun sıkıntısını çekiyor. Meral Akşener merkez partisi olmasını istiyor. Ancak kadrolarda kentli milliyetçilik isteyenler var.

- Buna karşın benzer sorun CHP'de de var. CHP'de de kentliler artışta, Atatürkçülük ön planda. 12 Eylül'ün sol görüşü artık geride kalıyor. Onun yerini çağdaş sol anlayış alıyor.

- Masada çatlak yok ancak birbirine zıt siyasi zihniyetler buluştu. Çok özel bir durum.

- 6'lı masanın HDP sorunu yok, masada yoklar. 6'lı masa niye HDP'ye bakanlık versin ki? İktidar olmak isteyen 6'lı masa. Ancak iktidar manipülasyon yapıyor. CHP, HDP'den uzaklaşsa iktidar onlarla yakınlaşacak.

6'lı masada liderler yol haritası ve ittifakın nasıl olacağını açıklayan bir protokole imza atacaklar. Görece küçük partilerden hangilerinin CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime gireceklerine de karar verilecek. Peki nasıl bir yapı kurulması bekleniyor?

- Kemal Bey seçilirse liderlerin başkan yardımcısı olması gündeme gelebilir. Belki de liderler bir kurul olarak kararnamelerde imza sahibi olacaklar. .