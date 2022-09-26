CHP’den Tanju Özcan’a ceza geldi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için bugün yeniden toplandı. Özcan için karar verildi. İşte detaylar…

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı.

Kurul son toplantısını 22 Ağustos'ta yaptı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı bugüne ertelendi.

Özcan için ceza belli oldu

Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, oy birliğiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a üyelikten 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmesine karar verdi. .