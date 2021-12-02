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TIMETURK / POLİTİKA / CHP'den ihraç edilen Sevigen partiyi topa tuttu: Dallas gibi!

CHP'den ihraç edilen Sevigen partiyi topa tuttu: Dallas gibi!

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular'ın konuğu oldu. Sevigen, 'CHP Dallas gibi bir parti oldu kimin eli kimin cebinde belli değil.' dedi.

3 Saat Önce
2021-12-02 09:58:44
CHP'den ihraç edilen Sevigen partiyi topa tuttu: Dallas gibi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden ihraç edilen CHP'den ihraç edilen Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yantılayan Sevigen, Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Türk Telekom Reklamı

İhraç sürecini anlatan Mehmet Sevigen, "Libya konusunda bir konuşma yaptım. Tayyip Erdoğan, AK Parti düşmanlığı parti içinde büyüyünce, bizim Ecevit döneminde yaptığımız anlaşmayı görmezden geldiler. Bülent Ecevit başbakan, Deniz Baykal maliye bakanıyken Kaddafi'ye göndermiş. Bunları anlatarak 'yanlış yaptınız' dedim. 'Ecevit'in imzası var yanlış bu' dedim. Parti politikalarını eleştirdiğim için önce İstanbul il örgütünden disipline sevk edildim." diye konuştu.

Konuşması sırasında, Ermenilere soykırım yapıldığını öne süren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yunanistan ile yaşanan gerilimde Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiren Ünal Çeviköz gibi isimlere de tepki gösteren Sevigen, "Genel başkanı neden eleştiriyorsun diye beni uyardılar. Atatürk'e kefere diyen Mehmet Bekaroğlu partide görev yapıyor. Cihangir İslam törenle karşılanıyor. 'Anıtkabir'e nasıl masraf ediyorsunuz' diye adamı baş köşeye koyduk. PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, FETÖ liderine evliya diyenler partide duruyor, biz atılıyoruz. CHP'nin ne olduğu belli değil Dallas gibi bir parti olduk. Kimin eli kimin cebinde belli değil.'Bunları engellemeniz gerek' dedim. Bunu söyledim, ihraç edildim" dedi.

CHP'nin 14. kattan yönetildiğini söyleyen Sevigen, "Kemal Bey hep başarısız. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor." sözlerini de sarf etti.

Kaynak: superhaber.tv.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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