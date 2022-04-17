CHP’den ''cezaevinde işkence'' iddiası

CHP'li Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Mart 2022 İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nun verilerini paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Mart 2022 İnsan Hakları İhlalleri Raporu'ndan veriler paylaştı. Geçen ay cezaevlerinde 5 kişinin öldüğünü, 51 kişinin de işkenceye maruz kaldığını söyleyen Tanrıkulu, 152 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Tanrıkulu, üç gazetecinin saldırıya uğradığını, altı gazetecinin gözaltına alındığı ve mesleki faaliyetleri nedeniyle yedi gazetecinin açılan davalarda hüküm giydiğini anlattı.

Tanrıkulu'nun raporuna göre; geçen ay 152 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. 118 emekçi iş cinayetlerinde, 25 kadın kadın cinayetlerinde ve 5 kişi de cezaevinde öldü.

281 İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE OLAYI YAŞANDI

Rapora göre; 281 işkence ve kötü muamele olayı yaşandı; bunların 51'i cezaevlerinde oldu. Sosyal medya paylaşımları dahil, düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığı için 23 kişi gözaltına alındı, üç kişiye soruşturma açıldı. Beş kişi, daha önce kullandığı bu özgürlük nedeniyle haklarında açılan davalarda mahkum oldu.

6 GAZETECİ MESLEKİ FAALİYETLERİ NEDENİYLE HÜKÜM GİYDİ

Raporda, geçen ay üç gazetecinin saldırıya uğradığı, altı gazetecinin gözaltına alındığı, mesleki faaliyetleri nedeniyle yedi gazetecinin açılan davalarda hüküm giydiği anlatıldı.

Rapora göre; geçen ay 43 eylem ve etkinliğe müdahale edildi. Beş eylem ve etkinlik yasaklandı. Eylem ve etkinliklerde 813 kişi gözaltına alındı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullandığı için açılan davalarda yedi kişi mahkum oldu. .