CHP’den bir KHK vaadi daha: Sabredin, çözeceğiz!

FETÖ’yle ilişkisi nedeniyle KHK ile görevden uzaklaştırılanlara CHP’den bir müjde daha geldi. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “Mağdurların biraz daha sabretmesini istiyoruz. Çok az kaldı” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

15 Temmuz darbesi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılanlara CHP'den bir müjde daha geldi. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “İktidar bloğunun, KHK sorununu yokmuş gibi göstermek istediğini ve sorunu unutturmayı amaçladığını biliyorduk. Çalışmalarımız sayesinde bunu başaramadılar.Fakat mağdurların biraz daha sabretmesini istiyoruz. Çok az kaldı” dedi.

Çok az kaldı!

Yeni Asya gazetesine konuşan İslam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın” ifadeleri hakkında “Genel Başkanımız bu açıklamayı birkaç kez yaptı. KHK konusunda yaklaşımımız çok net. Bu hukuksuzluğa göreve geldiğimiz gün son vereceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımının alt yapısı var. Uzun bir süredir KHK konusunda saha çalışması yapan bir partiyiz; olayla kurumsal olarak ilgileniyoruz. İktidar bloğunun, KHK sorununu yokmuş gibi göstermek istediğini ve sorunu unutturmayı amaçladığını biliyorduk. Çalışmalarımız sayesinde bunu başaramadılar. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Grup Toplantılarında bu konuyu hep gündemde tuttu. Mağdurların sesi oldu. OHAL Komisyonu'na ziyaretler yapılıp gelişmeler hakkında bilgi alındı. Fakat mağdurların biraz daha sabretmesini istiyoruz. Çok az kaldı. Serbestçe haklarını arayacakları yeni bir dönem başlayacak. İdari kararlarla işlerinden atılmış olanlar işlerine iade edilecek.Hukukun gereği neyse o yapılacak.” dedi.

Millet İttifakı KHK sorununu çözecek

Cihangir İslam, KHK meselesive 6'lı masanın bu konuya yaklaşımı hakkında şunları söyledi:

“Hukuk cumhurbaşkanı dahil herkesi bağlar; çözüm hukuk ile sağlanacak. Adil ve tarafsız bir yargı tarafından sağlanacak. Delilleriyle ve belgeleriyle suça karıştığı ispat edilen insanlara hukuk gereken cezayı verecektir. Ama yoruma dayalı idari kararlarla, savunmaları dahi alınmadan bir gece KHK'sı ile işlerini kaybedenler için de hukuk kararını verecektir. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Konunun siyasi ayağı masaya yatırılacaktır. TBMM'nin hazırlamış olduğu 15 Temmuz Darbe Girişimi araştırma komisyonu raporu yayınlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde tekrar bir komisyon kurulup insanlar tekrar dinlenecektir. Millet Masası'nın tüm liderleri benzer açıklamaları sıklıkla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Komisyonlarımız çalışmalarını yapıyor. Tüm liderler KHK mağduriyetlerinin farkında ve iktidara gelindiği anda bu sorunun çözümü acil konular arasında olacaktır. Kimse hukukun üzerinde veya dışında değildir.” .