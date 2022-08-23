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TIMETURK / POLİTİKA / CHP'de Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı

CHP'de Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar çıkmadı. Dosyanın 26 Eylül'de yeniden görüşüleceği belirtildi.

3 Saat Önce
2022-08-23 07:48:12
CHP'de Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında dün yapılan toplantıda yine karara varılmadı.

Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu.

Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti. .

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