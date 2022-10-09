CHP’de bir ayda ikinci ‘konuşmayın’ uyarısı!

CHP’de bir ayda milletvekillerine ikinci kez ‘konuşmayın’ uyarısı yapıldı. Vekillerden dini konulara girmemeleri, orduyu eleştirmemeleri, parti içi meselelere girmemeleri istendi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP'de son bir ay içinde milletvekilleri ve parti yetkililerinden ikinci kez kritik konularda konuşmamaları istendi. Hürriyet'in haberine göre; milletvekilleri ve örgütlere gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda, parti sorunlarının kamuoyu önünde konuşulmasının, “Kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler” algısını oluşturacağı uyarısı yapılarak, “İlkemiz daima ‘Kol kırılır yen içinde kalır' olmalıdır” denildi.

6'lı masadaki adaylık tartışmalarının ardından son olarak başörtüsü serbestisine yasal güvence çıkışıyla gündem oluşturan CHP yönetiminden önemli söylem uyarısı geldi.

“KONUŞULMAMASI GEREKENLER” BAŞLIĞI AÇILDI

Milletvekilleri ve örgütlere gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda, “Konuşulmaması gerekenler, dikkat edilmesi gereken konular” başlığı altında şu uyarılar yapıldı:

- DİNİ KONULARA GİRMEYİN: “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı. AK Parti'nin kendi içerisinde yaşadığı tartışmalara girilmemeli.

- ORDUYU ELEŞTİRMEYİN: Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı. Doğru da olsa söylenecek tek bir cümle dahi rakibin eline çok önemli bir fırsat verebilir.

- CİNSİYETÇİ OLMAYIN: Türkiye'nin etnik ve mezhepsel, cinsiyet ve sınıfsal yapılanmalarına yönelik daima birleştirici bir söylemde bulunulmalı.

- PARTİ İÇİ MESELELERİ KONUŞMAYIN: Parti'nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. Söylem oluştururken unutulmaması gereken yegane husus; doğru, güncel ve ilkeleri kapsar olmasıdır.

- DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE: Söylemleriniz doğru olabilir fakat onun yeri, zamanı ve kime söylendiği önemli. Püf noktası, kimin, ne zaman ve nerede söylediğidir. Zira; doğru, doğru yerde ve doğru zamanda doğrudur.”

9 EYLÜL'DE AYNI UYARI YAPILMIŞTI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu 9 Eylül'de topladığı Parti Meclisi'nde, İYİ Parti ile aralarında yaşanan gerilime dikkat çekerek, “İYİ Parti'nin üzerine HDP, PKK üzerinden, bizim üzerimize din ve laiklik konularıyla gelecekler. Bu tuzaklara düşmemek lazım. Konuşmayın, konuşunca da çok dikkat edin” demişti. Kılıçdaroğlu, partisinin 99. kuruluş yıldönümü nedeniyle 9 Eylül günü topladığı Parti Meclisi'nde kurmaylarını uyarmıştı. Gürsel Tekin'in ‘HDP'ye bakanlık' ve Barış Yarkadaş'ın ‘ihale'lerle ilgili açıklamalarının ardından İYİ Parti ile aralarında yaşanan gerilime dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Kimi arkadaşlarımız bu konularda gereksiz konuşmalar yapıyor. Dikkat edin diyorum ama dikkat etmiyor arkadaşlar” demişti. .