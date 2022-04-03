'CHP benim baba ocağım, Millet İttifakı'na gidecek oyları bölmeyiz'

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, 'CHP benim baba ocağım. Hiçbir zaman Millet İttifakı'na gidecek oyları bölmeyiz, biz bölmek için değil, bütünleştirmek için varız.' dedi.

Sözcü Gazetesi'nden Ruhat Mengi'ye konuşan Sarıgül, “CHP benim baba ocağım, TDP de evladım” diye konuştu. Sarıgül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saygısının sonsuz olduğunu söyleyerek, “Siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek için partiyi kurduk. Bölmek için değil, bütünleştirmek için varız” dedi.

Sarıgül, Ruhat Mengi'nin, "Millet İttifakı'na dahil olmadığınız takdirde Millet İttifakı'na giden oylar bölünecek, dahil olmanız gerekmiyor mu? CHP ve Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile geçmişte bir çekişmeniz olmuştu ama…" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir çekişmem yok, kendilerine saygım sonsuzdur, onu severim, hürmetim her zaman için devam edecektir. CHP benim baba ocağım ama TDP de evladım. Türkiye'de yeni bir düşünce reformu yapmamız lazım, biz düşünce reformu yaparak kurulan bir partiyiz, makam için mevki için kurulan bir parti değiliz, TDP bir ihtiyaçtan doğdu; Türkiye çok kutuplaştı, siyasetin dili çok agresifleşti, biz siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek için partiyi kurduk. Hiçbir zaman Millet İttifakı'na gidecek oyları bölmeyiz, biz bölmek için değil, bütünleştirmek için varız. Bugünkü “tek adam modelini” doğru bulmuyoruz, “demokratik parlamenter sistemi” savunuyoruz, güçlü meclis-tarafsız yargı diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bizi davet etti de biz o davete katılmadık mı?"

"TİKTOK VİDEOLARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal medyada sık sık gündem olan TikTok videolarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Bir TikTok çalışması için önce bir içerik ve o içeriğin nasıl olması gerektiği hazırlanıyor, içerik üreticisi arkadaşlarımız bunlar üzerinde çalışıyor." dedi.

Mengi'nin "Sayın Sarıgül, TikTok videolarınız 500 bin veya 1.5 milyon gibi çok sayıda takipçi tarafından büyük ilgiyle izleniyor, hayat pahalılığına kızıp yağ şişesine, süt şişesine veya buzdolabına vuruyorsunuz, arabada şarkı söylüyorsunuz, bu bir propaganda taktiği midir?" sorusuna, "Toplum artık farklı noktalarda, eğlenceli filmlerin içinde ciddi konuların mesajlarının verilmesi bana özgü bir halka ulaşma yöntemi oldu. Halk zaten ekonomik sıkıntılarla bunalmış, her gün ciddi siyasi olaylarla, üzüntülerle karşılaşmaktan bıkmış, kişisel ve ailevi sorunlarının yanında bir de bunların yükünü taşıyor ve algılaması giderek alışkanlık haline dönüşüp zayıflıyor. İnanın ki biz her kısa TikTok videosunda ciddi bir sorunu dile getirmeye çalışıyoruz ve bunları yurttaşlarımızla yoğun bir şekilde paylaşıyoruz. Bir TikTok çalışması için önce bir içerik ve o içeriğin nasıl olması gerektiği hazırlanıyor, içerik üreticisi arkadaşlarımız bunlar üzerinde çalışıyor." yanıtını veren Sarıgül, Mengi'nin "Ben doğaçlama, o anda aklınıza geldiği gibi davrandığınızı düşünmüştüm." yorumunun ardından şunları söyledi:

"Hiç öyle bir şey yok, onların hepsinin ayrı bir çalışması var. Ben toplumun içindeyim, Gençlik Kolu Başkanlığı'ndan geliyorum, uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım, siyasetin her kademesinde bulundum, dolayısıyla yurttaşlarımızın beklentilerini, ne istediğini, onlara nasıl ulaşmamız gerektiğini en iyi bilenlerden biriyim, millete tepeden bakan bir siyasetçi değilim." .