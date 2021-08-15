CHP: Askerlerimiz Afganistan'dan çekilmeli

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Afganistan'daki gelişmelere değinerek 'Askerlerimiz de artık en kısa zamanda çekilmeli' dedi.

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Çeviköz, Afganistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin ülkeyi terk etmek isteyen vatandaşlara çağrı yaptığına dikkat çeken Çeviköz, "Bu durum Büyükelçiliğimizin de tahliye hazırlıklarını tamamladığına işaret ediyor. 3. Askerlerimiz de artık en kısa zamanda çekilmeli" ifadelerini kullandı.

Çeviköz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirmesi çağrısında da bulunarak, "Çekilme kararının alınması ve bunun açıklanması bir zayıflık değil, dirayet, ileri görüşlülük ve kurmay öngörünün işaretidir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.