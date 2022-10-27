CHP, Akşener’in açıklamalarından rahatsız oldu mu?

CHP, ittifak ortağı İYİ Parti’nin Lideri Meral Akşener’in siyasi kulislerde tartışılan, “Masaya davet ettiniz geldik, sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim” sözlerini üzerine alınmadı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

CHP kurmayları, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “Meral Hanım'ı rahatsız edenlerden biz de rahatsızız. Kemal Bey de zaten rahatsızlığını dile getirmişti” diyerek şu değerlendirmeyi yaptılar:

KEMAL BEY DE RAHATSIZ

“Meral Hanım'ın bu sözlerini üzerimize alınmadık, çünkü bu konular daha önce de konuşulmuş konular. Biz Meral Hanım'ın söylediği konularda sağlam duruyoruz. Ama iki tarafın ilişkilerini bozmaya, yıpratmaya çalışan bir grup var. Bunlar parti dışından ama sanki bizim partimiz adına konuşuyorlarmış gibi bir algı var. Onlar parti dışından maval okuyorlar. Yani onlardan biz de rahatsızız. Meral Hanım da bunu biliyor.”

İPİN UCU KAÇTI

Akşener, Halk TV yayınında, “Solcular ve sağcılar diye bir şey çıktı, o muhtemelen birçok insanı etkiledi... İpin ucu kaçtı. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Kazanılamadığı takdirde bu zararı herkes görür” diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU: BİR NUMARALI ÜLKÜCÜ, MİLLİYETÇİ BENİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir numaralı ülkücü benim, milliyetçi de benim" dedi. Bayrak ve vatanın iki kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Partisinin üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu"Hepimizin bir hedefi var; bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bayrak ve vatanı ile sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Dolayısıyla, çizgiyi böyle koyduğunuz zaman hiçbir sorunumuz da kalmamış olur" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, İyi Parti cephesinden gelen “İkinci parti olduk” çıkışlarının ardından İyi Parti'nin oylarını alma çabası olarak değerlendirildi.