Cemil Çiçek’ten 50+1 sistemine tepki

Eski Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yeni sistemle birlikte gelen '50+1 oy alan seçimleri kazanır' şartıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin bir dönem en önemli isimleri arasında yer alan ancak daha sonra siyaseti bırakan Cemil Çiçek, mevcut seçim sistemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile birlikte getirilen 50+1 sistemine yönelik eleştirilerini sıralayan Çiçek, bu sistemin şimdi de gelecekte de sıkıntı çıkaracağını söyledi.

"BU SİSTEME GEREK YOK"

Sözcü'den Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Çiçek, bu sisteme gerek olmadığını belirterek, "Bu sistem (yüzde 50+1) doğru olmamıştır, bugün de gelecekte de sıkıntı çıkarır. Şahıslardan ayrı söylüyorum. Hiç gerek yoktu. Daha farklı bir sistem olabilirdi. Vakit de geçti ama kimsenin kimseyle görüştüğü de yok" diye konuştu.

"ÜSTESİNDEN GELİNEMEYECEK SORUNLAR YARATIR"

50+1 sisteminin Türkiye için ciddi sorunlar doğuracağını ifade eden Çiçek, "50+1 bu memlekette üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlara karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. İki tarafa da çağrı yapıyorum: Bu sistemin neresi doğru, neresi yanlış? İş tutmayla, sistemden yaşanan sıkıntıları ayırt ettiğimizde gri alan oluşur. O zaman da grup toplantıları rahatlar. Çünkü her salı günü karşılıklı sınır ötesinden top atışları yapılıyor. Kuru kuruya sistem tartışması olmamalı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.