Cemil Çiçek: Elimizden de, dilimizden de zarar gelen bir süreci yaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden yürütülen tartışmalarla ilgili 'Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz. Çok tehlikeli' dedi.

Uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan ve şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinde bulunan Cemil Çiçek, yüksek tansiyonda sürdürülen siyasi tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Siyaseti ahlaktan soyutlayarak yapmak, toplumun birlik ve beraberliğine de, siyaset kurumuna da zarar verir. Ahlak çok önemli... Kendin için istediğini, başkası için de iste" diyen Çiçek, "Bunun aksi de söz konusu... Kendin için istemediğini, başkası için de isteme. Bu tanım doğruysa... Ki bu bir hadis... Bu görüşü hiçe sayarsak, işimiz zor. Üzüntüyle görüyor ve söylüyorum ki, elimizden de, dilimizden de zarar gelen bir süreci yaşıyoruz." sözleri ile devam etti.

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğiyle ilgili tartışmalara değinen Çiçek "Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz... Çok tehlikeli. Etnik siyaset... Mezhepsel siyaset... Birbirimize bu yoldan hakaret... Sonunda ülkenin birlik, beraberlik, kardeşliğine büyük zararlar verir. Bunu görememek, siyasi körlüğün ta kendisidir." diyerek eleştiride bulundu. .