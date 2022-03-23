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Cemal Enginyurt'un 'Tansu Çiller' esprisi güldürdü

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, aktif siyasete dönmeye hazırlanan Tansu Çiller'le ilgili yaptığı espri, sunucu Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu.

1 Saat Önce
2022-03-23 10:42:02
Cemal Enginyurt'un 'Tansu Çiller' esprisi güldürdü

90'lı yıllarda Türkiye'de başbakanlık yapan Tansu Çiller'in geçtiğimiz günlerde "Ben milletimi özledim" sözleri, Çiller'in yeniden siyasete dönme hazırlığı olarak yorumlanırken, siyasi tartışmaların da vazgeçilmez konusu haline geldi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katıldı.

Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım

Enginyurt'a "Tansu Çiller'in siyasete döneceği konuşuluyor. Merkez sağ açısından bunu nasıl yorumlarsınız? Tansu Hanım sizce siyaseten bir geri dönüş alabilir mi?" sorusu soruldu. Enginyurt ise bu soruya "Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım" yanıtını verdi.

Bu cevap karşısında önce gerçek sanıp yüzü değişen Buket Aydın, daha sonra espriyi anlayınca kahkahaya boğuldu. Buket Ayrın, "Cemal Bey çok alem bir insansınız. Ben de böyle bakıyorum size. Sinirim bozuldu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bir anda inandım. Diyorum ki 'Gerçekten hatırlayamadı mı acaba?" diye gülmeye devam etti.

Cemal Enginyurt, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını neden açıklamadığı eleştirilerine de "Siz önce seçim tarihini açıklayın, Millet İttifakı da adayını açıklar. Millet İttifakı adayını açıklamazsa ben aday olurum Tayyip Erdoğan'ın karşısına. Ve o seçimi ben kazanırım, isterseniz anket yapın" diyerek iddiasını da ortaya koydu. .

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