Cemal Enginyurt partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olmadığını açıkladı

Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cemal Enginyurt, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olmadığını açıkladı.

Cemal Enginyurt dün akşam TELE1'de katıldığı yayında konuştu. Enginyurt, partisinin Cumhurbaşkanı adayının genel başkan Gültekin Uysal olmadığını açıkladı. Canlı yayında konuşan Cemal Enginyurt, 9 muhalefet partisinin adayının kazanmasını için çalışacaklarını söyledi.

Çıkışlarıyla gündeme gelen DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adayı değildir.” dedi.

Cemal Enginyurt'un şöyle konuştu:

“Demokrasi gelmesi için siyasi kavgalarımızı bir kenara bıraktık. Millet İttifakı ile bir olmanın millete umut olacağına inanarak hiçbir hesap içerisine girmeksizin partimiz barajı aşmış aşmamış dert etmeksizin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kazanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adayı değildir. Millet İttifakı'nın adayı her kim olursa olsun şu olursa Erdoğan'ın işine yarar bakmaksızın altı parti kimi gösterir ise Demokratlar o adayın kazanması için mücadele edecek. Bizim için vatan borcudur.” .