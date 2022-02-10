Cemal Enginyurt: Milliyetçilerin yeri MHP'dir

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye (DP) katılan Milletvekili Cemal Enginyurt, TVNET'te yaptığı açıklamada, 'Türk milletine hizmet etmek istediğim için MHP'den atıldım. Ülkücülerin yeri MHP'dir. Ülkücülük bir fikir hareketidir.' diye konuştu.

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt oldu.

"ÜLKÜCÜLERİN YERİ MHP'DİR"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kendisine yönelttiği, "'Her ülkücü MHP'lidir. MHP dışında hiçbir ülkücü tanımı kabul etmiyorum.' açıklamanız var. Ülkücü müsünüz?" sorusuna, "Ülkücüyüm. Türk milliyetçisiyim. Hayatımın sonuna kadar da bu fikrin varlığını ve hakimiyetini devam ettireceğim. Türk milletine hizmet etmek istediğim için MHP'den atıldım. Ülkücülerin yeri MHP'dir. Ülkücülük bir fikir hareketidir." diye konuştu.

BAŞKA BİR PARTİYE GEÇERSEM ÜLKÜCÜLÜĞÜM BİTER DEDİM, EVET"

Enginyurt konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sözlerim asla bir çelişki değil. Ben 1983 yılında, yalnızlığımıza çakalların güldüğü günde, Alparslan Türkeş'in yanında siyasete genç yaşta girdim. Bizi terk edenlere karşı her zaman bu düşünceleri savunduk. Demokrat Parti Ordu vekiliyim. DP'de ülkücülük yaptığımı söyleyerek siyaset yapmıyorum. Kimseyi de davet etmiyorum. Ben 82 bin oy almış, Türk milletine hizmet etmek istediğim için MHP'den atılmış birisiyim.

Ülkücülerin yeri MHP'dir. Ülkücülerin olması gereken yer MHP'dir. Ülkücülük bir fikir hareketidir. DP, milleti ayrıştırmadan Yahudi'nin de Ermeni'nin de vekil olabildiği bir parti. MHP böyle değil. Bu siyasi hareket demokrasi hareketidir.

'Başka bir partiye geçersem Ülkücülüğüm biter' dedim, evet. Ülkücülük hak olan Allah'ın ismini yaşatmak için nizamı düzendir. Ben bundan farklı bir şey söylemiyorum.

'Ülkücüyüm' demeye devam edip 'DP'den de temsil ediyorum' demiyorum. Benim de böyle bir hakkım yok. Hiçbir söylemimde 'Ben Ülkücüyüm buyurun MHP'li arkadaşlar buradayım' söylemimi bulamazsınız. tekrar söylüyorum Ülkücülük ve Türk milliyetçiliğinin temsil edildiği yer MHP'dir." .