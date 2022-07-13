Cem Uzan adaylığını açıkladı! Hangi ittifakta yer alacak?

Yurt dışında bulunan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, Cumhurbaşkanı adayı olarak 2023 seçimlerine katılacağını açıkladı

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve partisinin seçime girip girmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zanka TV'de Ferit Atay'ın programına konuk olan Uzan, “Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım” dedi.

"Şubat-Mart aylarında ittifakların konuşulma zamanın geleceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulunan Uzan, seçime girmeye hak kazanan her partiyle diyalog içinde olacaklarını söyledi. Uzan şöyle devam etti:

“Herkesle konuşuruz. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaati ve geleceğidir. Şununla yaparız, şununla yapmayız gibi kısıtlayıcı bir kriter koymanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söyleyeyim ben cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım. Dediklerimi harfiyen yerine getireceğim. Bu iktidarın gitme mecburiyeti var. 11 ay sonra bitti bu iş. Ben her gün gün sayıyorum. Partili arkadaşlarım gün sayıyor. Anayasa geçerliyse, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin gitmesine 348 gün kaldı.”