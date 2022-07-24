Cem Toker: Bu ülkede ahmak gibi siyaset yapmaya çalışan beynimi ben...

Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker, İstanbul’da yeni açılan ve ‘ekşi mayalı ekmek fabrikası’ olarak tanıtılan Halk Ekmek Fabrikası hakkında yorumda bulundu

İş insanı ve siyasetçi Cem Toker, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk Ekmek Fabrikası'nın tanıtıldığı paylaşımını alıntılayarak İmamoğlu'nu eleştirdi. Toker, yeni açılan ‘ekşi mayalı ekmek fabrikası' ile ‘daha ucuz ekmek' politikasının tersine bir adım atıldığına işaret ederken ‘ahmak gibi siyaset' ifadesini kullandı…

Toker'in twitter hesabından yaptığı ironik paylaşımda şöyle dedi:

“Belediye “ekşi mayalı ekmek fabrikası” açarak fakirliğin önüne geçeceğini zannediyor.

Vatandaş da kendi vergileriyle, belediyenin ekşi mayalı ekmek fabrikası açmasıyla refaha kavuşacağını zannederek kutluyor.

Bu ülkede ahmak gibi siyaset yapmaya çalışan beynimi ben.. Pazar pazar!”