Cem Küçük: Ülkeye önemli para girişi oluyor

Cem Küçük, Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine ilişkin 'Türkiye çıkarları gerektirdiğinde herkesle dost da oluyor düşman da' dedi.

Gazeteci Cem Küçük, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez katılmasının ardından, "Türkiye çıkarları gerektirdiğinde herkesle dost da oluyor düşman da. Elbette dost kazanmak daha önemli. Şu anda yapılan bu. Ülkeye önemli para girişi oluyor. Dostane ilişkilerin faydası burada ortaya çıkıyor" diye yazdı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugün kaleme aldığı yazısında Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından gelişen süreci, "Dünya, kim ne derse desin Türkiye'nin önemini biliyor ve farkında. Batı, izlenilen bazı siyasi politikalardan memnun olmasa da Türkiye ile iyi geçinilmesi gerektiğini biliyor" diyerek özetledi.

Küçük yazısında şunları da ifade etti:

"Yani bir denge unsuruyuz. Türkiye ne Batı'dan kopar ne de Doğu'ya kayıtsız kalır. İngiltere'yle de ticaret yapacak İran'la da. Fransa ile de münasebeti olacak Çin'le de. Latin Amerika ülkeleri de bizim için önemli Afrika'dakiler de. Bu kadar basit. Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Çin ile Rusya arasındaki görüşmede şöyle bir cümle sarf edildi: Tek kutuplu dünya işi bitti...Türkiye 21. yüzyılın önemli aktörlerinden biri. Bunu herkes fark etti de, bir tek içimizde idrak edemeyenler var. Aslında onlar da görüyor ama söylemek işlerine gelmiyor."