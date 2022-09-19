Çelişkili açıklamalar! 6’lı masaya 7’nci parti gelecek mi?

DP: Yedi, sekiz olabilir hatta artabilir. Eğer istesin 6’lı masa, yedi, sekiz olur. Ancak 6’lı masanın genişleme stratejisi şimdilik bekletiliyor.”CHP: “7. parti olmayacak. Altılı masa altı olarak kalacak o konuda görüş birliği var.”

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sonrası iplerin gerildiği 6'lı masada yeni gündem maddesi ittifak içindeki parti sayısı oldu. Bu kapsamda ittifakın iki partisinden çelişkili açıklamalar geldi. İttifakın küçük ortağı Demokrat Parti'den yapılan açıklamada ittifakın büyüyeceği iddia edilirken, ittifakın en büyük partisi konumundaki CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “7. parti olmayacak” açıklamasını yaptı.

DEMOKRAT PARTİ: GENİŞLEYECEK, YEDİ, SEKİZ OLUR!

Demokrat Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Uyanık, dünkü Yeni Asya gazetesine yaptığı açıklamada “6'lı masa, yedi olur beş olmaz. Ben de bazı görüşmeler yapıyorum, talepte bulunan başka siyasi partiler var. Hem de geçmişi derinliklere inen siyasi partiler. Öyle bugün, dün, evvelki gün kurulan partiler falan değil. Burada bir isim söylemek istemiyorum. Yedi, sekiz olabilir hatta artabilir. Eğer istesin 6'lı masa, yedi, sekiz olur. Ancak 6'lı masanın genişleme stratejisi şimdilik bekletiliyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU: 7'İNCİ PARTİ OLMAYACAK!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise aksi yönde bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, dün Gerçek Gündem internet sitesi yöneticileriyle yaptığı toplantıda 6'lı masadaki parti sayısına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “7. parti olmayacak. Altılı masa altı olarak kalacak o konuda görüş birliği var. Cumhurbaşkanı seçimleri dolayısıyla daha sonraki süreçte işbirliğine girilebilir. Gelelim ‘dostlarımız'dan kimleri kastettiğime. Dostlarımız derken tüm demokrat güçlerle bu ‘düzeni' değiştirebileceğimizi ifade ettik. Yoksa sadece dostlarla siyasi partileri işaret etmiyoruz. Gençler, kadınlar, sivil toplum kuruluşları hepsi. Hiç tahmin etmediğiniz kişiler, STK'lar, düne kadar bizim toplantılarımıza gelmeyenler şimdi geliyor. Onları ikna ediyoruz, cesaretlendiriyoruz. Doğu Masası, Balkan Masası, Karadeniz Masası, Kültür Sanat Masası, bu konularda çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.