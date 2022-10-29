Çelişkili açıklamalar! 6’lı masa Hüseyin Baş ve BTP’yi neden istemiyor?

BTP lideri Hüseyin Baş’ın “Beni 6’lı masaya alın” açıklaması sonrası ilk temas dün yaşandı ve Meral Akşener ile Baş, BTP Genel Merkezi’nde buluştu. 6’lı masayı oluşturan partilerden olumlu açıklamalar yapılırken partilerin BTP’yi masada istemediği belirtildi. İsmail Saymaz da “Akşener’in ‘BTP’ davetinden Altılı Masa’nın haberi yok” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş'ın “Beni 6'lı masaya alın” açıklaması sonrası ilk temas dün yaşandı ve Meral Akşener ile Baş, BTP Genel Merkezi'nde buluştu. Akşener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Ben o altılı masanın bir orada oturan İYİ Parti'nin genel başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya, Sayın Baş'ın, sayın genel başkanın yaptığı çağrının arka planını da, gerekçelerini de öğrendim. Kendisi adına o masaya getireceğim” dedi.

BTP altılı masaya yedinci ortak olma talebine İYİ Parti olumlu yaklaşırken, diğer partiler genişlemeye sıcak bakmıyor. Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre; masanın bugüne altı parti ile geldiği, bu saatten sonra gerçekleşecek katılımın çeşitli sorunları beraberinde getirebileceği konuşuluyor.

AÇIKLAMALAR OLUMLU AMA…

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın “6'lı masaya girmek istiyoruz” sözleri üzerine gözler masaya çevrildi. İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşat Zorlu'nun “BTP'yi masada görmekten mutluluk duyacaklarını” söylemesi, diğer ortaklar tarafından İYİ Parti adına yapılmış bir açıklama olarak yorumlandı. İYİ Parti'nin bu hamleyle masada kendisine daha yakın bir partiyi bulundurmak istediği değerlendirmesi yapılıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, BTP'nin masaya katılımı ile ilgili “CHP de sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyar” açıklamasının ise İYİ Parti'ye ters düşmemek için yapıldığı iddia ediliyor. Ancak CHP kulislerinde buna çok da sıcak bakılmadığı konuşuluyor.

Masanın genişlemesine Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin de yanaşmadığı, Demokrat Parti'nin ılımlı olduğu belirtiliyor. Masanın ortakları ittifakın genişlemesine, “bugüne kadar çalışan komisyonların hep altılı olarak çalıştığı, seçim sürecine gidilirken yeni isimlerin zorluk çekebileceği” gerekçesiyle soğuk.

SAYMAZ: HİÇ BİR PARTİNİN DAVETTEN HABERİ YOK

Halk tv yazarı İsmail Saymaz ise dünkü yazısında 6'lı masanın BTP ile ilişkisini yazdı. Saymaz, “Akşener'in ‘BTP' davetinden Altılı Masa'nın haberi yok” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Peki, bu davetten CHP'nin ve diğer beş partinin haberi var mı?

CHP'li bir üst düzey yetkili “Hiç bilgimiz yoktu” diyor. Saadet, DEVA ve Gelecek de haberdar edilmediklerini ifade ediyor.

Bu bilgiyi Kürşad Zorlu reddetmiyor. Zorlu, “Partimiz adına görüşümüzü belirttik” diyor.

Ayrıca Altılı Masa'nın bileşenleri bugüne kadar genişleme için herhangi bir talep ya da önerinin masaya getirilmediğini vurguluyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Şu ana kadar genişleme meselesi konuşulmadı” diyor.

Altılı Masa, hiç genişlemediği için nasıl bir prosedür izleneceği bilinmiyor.

Altılı Masa'da kafalar hayli karışık…

CHP'liler olumlu yaklaşıyor.

DEVA Sözcüsü İdris Şahin, yeni katılıma sıcak bakmadıklarını söylüyor.

Şahin:

“Yeni katılımlar istişare, müzakere ve mutabakat temelinde altı liderin vereceği kararla gerçekleşebilir. Şu an böyle bir mutabakat yok.”

“Neden olmaz?” diye sordum.

“Olmaz, çünkü masa yeterince yol aldı” diyor.

Gelecek Sözcüsü Serkan Özcan da farklı düşünmüyor. Akşener'in daveti için “Sürpriz oldu. Haberimiz yoktu” diyor. Ahmet Davutoğlu'nun bilgisinin olmadığını söylüyor.

Özcan, “BTP'nin Altılı Masa'nın genişlemesini gerektirecek çalışmasını görmüyorum” diye konuşuyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, önerinin hangi çerçevede geleceğinin önem taşıdığını kaydediyor. “Komisyon çalışmalarına katılmamış bir parti masaya katılsın mı, bir görmek lazım” diyerek, temkinli bir yanıt veriyor. .