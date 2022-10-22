Çelebi ile Özcan arasında parti değiştirme polemiği!

AK Parti'ye katılan milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisi ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 Ekim günü belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini partisine davet etmesi durumunda cevabının ne olacağının sorulması üzerine Özcan, birçok partiden davet aldığını söyledi.

Özcan, "Aralarında AK Parti'nin de bulunduğu hemen hemen tüm partilerden davet aldım, alıyorum. Ta ihraç sürecinin başından itibaren. Ama en başından itibaren söyledim, CHP benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Hukuken de siyaseten de mücadele edeceğim dedim. Beni partisinde görmek isteyen seçmenlere saygı duyuyorum. Her partinin seçmenine saygı duyuyorum. Demek ki beni önemli görüyorlar, herkes davet ediyor. Bundan mutluluk duyuyorum. Ama ben CHP'liyim. Ben ne bir Mehmet Ali Çelebi'yim ne de Arzu Aydın'ım. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Kimse beni Çelebi'yle, milletvekili olmak için, milletvekili kalmak için AK Parti'ye giden Çelebi'yle, milletvekili olmak için AK Parti'ye giden Arzu Aydın'la karıştırmasın. Bizim derdimiz koltuk değil" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise "Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz" diyerek yanıt verdi.

Çelebi, paylaşımda "Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1'li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür" ifadelerine yer verdi.

Özcan da Twitter hesabından Çelebi'ye şu yanıtı verdi:

"Menfaat rüzgarın etkisiyle savrulan, sürekli yön değiştirenlere bu memlekette 'devlet adamı' değil 'fırıldak' derler Mehmet Ali Çelebi. Yani kısaca Evliya Çelebi Seyahatname'yi, sen dönekliği yazdın Çelebi. Sahi kim keşfetti bu döneği?"

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