Çağlar'dan Çiller eleştirisi: 'DYP'yi batıran bir insan ne yüzle halkın karşısına çıkacak!'

'Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Devlet eski Bakanı ve DYP Milletvekili Cavit Çağlar, Tansı Çiller'in siyasete dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Kardeşim, DYP'yi batıran bir insan ne yüzle halkın karşısına çıkacak!' dedi.

Halk TV yazarı-gazeteci İsmail Saymaz, bugün yayımlanan köşe yazısında Devlet eski Bakanı ve DYP Milletvekili Cavit Çağlar'ın Tansu Çiller hakkındaki görüşlerine yer verdi.

Saymaz'ın yazısındaki Çavit Çağlar ve Tansu Çiller bölümü şöyle:

Eski Devlet Bakanı ve DYP Milletvekili Cavit Çağlar'ın siyasi anılarını yazdığı kitabı birkaç ay sonra çıkacak. Belli ki siyasi kulisler karışacak.

Çağlar, Çiller'in DYP lideri seçildiği kongrede İsmet Sezgin'i desteklemişti.

Yıldızları bir daha hiç barışmadı.

Çağlar'a Çiller'in siyasete dönüşünü sordum.

"Kitabımda onun ilgili anekdotlara bakarsanız sokağa çıkamaması lazım" dedi.

Çiller başarılı olabilir mi?

Kardeşim, DYP'yi batıran bir insan ne yüzle halkın karşısına çıkacak! Söyleyeceğim bu kadar benim.

DYP'lileri biraraya getirebilir mi?

Hayır, hiçbir şey yapamaz.

Halkta böyle bir beklenti var mı?

Olamaz. Ne yapmış ki! Bırakıp kaçmış.

En son yüzde 9.6'da almıştı. Bıraktığı oyu alabilir mi?

Ya yüzde 1 alamaz, ne diyorsun İsmail kardeşim.

Merkez sağın oyunu alırım diye düşünüyor sanırım.

DYP'nin ve ANAP'ın oyları Meral Akşener'e yöneldi. Onu görüyorum. Ben bu işin dışındayım ama Türkiye'nin böyle bir beklentisi yok.

Türkiye, Çiller'i beklemiyor yani.

Yok ya, niye beklesin, ne yaptı ki ya! Biz partiye aldık onu. Yanlış yapmışız alarak. .