Bursa Belediye Başkanı Aktaş'tan Bulgaristan mesajı
Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidecek.
2021-11-14 12:07:35
Bulgaristan'da pazar günü hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılacak.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yarın Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Bulgaristan halkı ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız için en hayırlı netice ile sonuçlanmasını temenni ediyorum."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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