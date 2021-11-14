Bursa Belediye Başkanı Aktaş'tan Bulgaristan mesajı

Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan'da pazar günü hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılacak.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Bulgaristan halkı ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız için en hayırlı netice ile sonuçlanmasını temenni ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.