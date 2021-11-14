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TIMETURK / POLİTİKA / Bursa Belediye Başkanı Aktaş'tan Bulgaristan mesajı

Bursa Belediye Başkanı Aktaş'tan Bulgaristan mesajı

Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidecek.

2 Saat Önce
2021-11-14 12:07:35
Bursa Belediye Başkanı Aktaş'tan Bulgaristan mesajı

Bulgaristan'da pazar günü hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılacak.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Bulgaristan halkı ve Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız için en hayırlı netice ile sonuçlanmasını temenni ediyorum."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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