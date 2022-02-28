Bülent Arınç'tan tartışma çıkaracak açıklamalar

Konya'da genç hukukçularla bir araya gelen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “birileri” diye bahsetti. 'Türkiye'nin her yerine üniversite açmak iyi olmadı' diyen Arınç, 'Toplum cinnet geçiriyor! Sosyolojik intihar içerisinde' yorumunda bulundu.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan “birileri” diye bahsetti. Konya'da genç hukukçular ile bir buluşma gerçekleştiren Arınç, "İyi bir hukukçu olmak için hukuk fakültesini bitirmenin yetersiz olduğunu” belirterek Erdoğan'ın geçmişte kullandığı “Ben ekonomistim” şeklindeki ifadesine göndermede bulundu:

"Siyasetin dili nezakettir. Siyasetin dili geneli kucaklamaktır. Siyasette şiddetin dilini kullanamazsınız. Şiddetin dili tehdittir, hakarettir, kötülemektir. Birileri 'ben ekonomistim' diyor, ben de kendime 'iyi bir hukukçuyum' diyorum. Ama lafı gelmişken söyleyeyim, hukuk fakültesini bitirmek hukukçu olmak için yeterli değildir. Televizyon programlarında öyle soytarı adamlar izliyorum ki ben altında profesör yazıyor, hukukçu yazıyor. Hukuk bir misyondur, yani ölçüsü olan bir şeydir.

"Türkiye'nin her yerine üniversite açmak iyi olmadı"

Eğitim sistemini eleştiren Bülent Arınç, her ile açılan üniversitelerin işsizliğe yol açtığını dile getirdi: "Şu anda bildiğim kadarıyla 100'ün üzerinde hukuk fakültesi açıldı. Bence iyi olmadı. Türkiye'nin her yerine üniversite açmak da iyi olmadı. Bunlar da benim hükümetim zamanında oldu. Yani iddiamız herkes kendi memleketinde okuyacak haline gelmesiydi. Hakkârili, Hakkâri'den kalkıp İstanbul'a gitmesin. Hakkâri'de üniversite kuralım anlayışındaydık. Onu başardık."

"Ama eğitim-öğretim durumu, eğitim kalitesi ona göre. Şimdi benim Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ni açtılar, üniversiteye dekan bulamıyorlar. Bir yardımcı doçent bulmuşlar, ona da istediği parayı vermiyorlar. Biz zaten vakıflardan finanse ediyorduk üniversiteyi. Yani iyi olanları diğer ana üniversiteler kapmışlar. Ama avukatlar girmeye başladı, başkaları girmeye başladı."

"PKK'nın sebebi, Diyarbakır Cezaevi'nde insan pisliği yedirilmesidir"

Arınç, Türkiye'deki terörle mücadeleye yönelik görüşlerini dile getirirken mahkûm psikolojisi hakkında da konuştu: "Orada bulunmanın psikolojisi, moral şartları bir de verilen karara hiç saygı duymayan ki haklı olabilir kendisi. Zulmen oraya gönderilmiş insanlar da var. Bunlar oradaki telkinlerin tesiri altında kalır. 12 Eylül'den sonra Mamak cezaevinden çıkanlar da bu halleri yaşadı. 12 Eylül'den sonra Diyarbakır'da cezaevinden çıkanlar da buna benzer haller yaşadı. PKK'nın doğuşunun sebebi, Diyarbakır Cezaevinde insanlara insan pisliği yedirilmesidir. Onlar dışarı çıktıkları zaman çocukları dağa çıktı. 12 Eylül'den sonra başka şeyler de oldu. Çok şükür biz ne dağa çıktık ne başka bir şey yaptık. İşimizden cezaevinden gelenler çok oldu. Ama biz kaderin bir tecellisi olarak gördük, isyan etmedik."

Toplum cinnet geçiriyor! Sosyolojik intihar içerisinde

Arınç ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Toplum cinnet geçiriyor. Yani ceza aynı zamanda sosyolojidir. Toplum sosyolojik intihar içerisinde. Suç üretiyor, suçlu üretiyor her gün. Biz bataklığı kurutmazsak sinekleri öldürmekte meşgul olamayız."

"Ben eskiden terör konusunda konferanslar verirken çözüm sürecini bize havale etmişlerdi. Biz bunları anlatırdık. Ortada bir bataklık var biz elimize bir şey almışız, çat pat sinek öldürüyoruz. Terörün on tane sebebi var. Bunları ortadan kaldırmazsan terör üremeye devam eder. Terörle mücadele ayrıdır, teröristle mücadelede ayrıdır."

"Bugün kuvvetli, kudretli İçişleri Bakanı'mızın yaptığı teröristle mücadeledir. Bugün şurayı bombaladık, bugün dört tane terörist öldürdük, bu gün şunu yaptık. Peki, terör nerde? Terör olduğu yerde duruyor. Türkiye'den güney sınırlarımıza kaydı. Buradaki sayısı 3-4 binden 300'e indi, oradaki terör sayısı 30 bine çıktı." .