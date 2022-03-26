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Bülent Arınç'tan ''sıvıyağ'' tepkisi: Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
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TIMETURK / POLİTİKA / Bülent Arınç'tan ''sıvıyağ'' tepkisi: Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü

Bülent Arınç'tan ''sıvıyağ'' tepkisi: Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Evliya Çelebi üzerinden ekonomi politikalarını eleştirdi.

1 Saat Önce
2022-03-26 15:12:00
Bülent Arınç'tan ''sıvıyağ'' tepkisi: Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü

Manisa'daki Spil Dağı'ndan ve ovasından toplanan şifalı otlar Şehzadeler Belediyesi tarafından bu yıl ilk düzenlenen Spil Şifalı Otlar Festivali'nde tanıtıldı.

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Spil Şifalı Otlar Festivali'ne katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yaşanan ekonomik sıkıntıya ve gıda kuyruklarına değinerek, “Doktor Muzaffer Yurttaş çok güzel ifade etti, ‘dağlardan yağlar ovalardan ballar' dedi galiba. İnşallah o günleri tekrar yaşamak nasip olur. Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız.” ifadelerini kullandı. .

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