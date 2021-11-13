DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediye Voleybol maçı canlı izle | Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hangi kanalda?
Türkiye-Cebelitarık Maçı Saat Kaçta? Türkiye Cebelitarık Maçı Hangi Kanalda?
30 yaşındaki ünlü vlogger, dünyadaki her ülkeyi ziyaret etti
13 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? (İzmir-Manisa-Malatya-Antalya)
3600 Ek Gösterge İle Maaşlar Ne Kadar Artacak? 3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?
Kripto paralarda yükseliş sürecek mi?
Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur?
MHRS ve Alo 182’den randevu almak neredeyse imkânsız hale geldi
Bosna Hersek - Finlandiya maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın
Tarihe not düşen bir fotoğraf karesi! İdam sehpasına giderken bile abdestini alıp, namazını kılıyor
Dünya Kupası yolunda kritik maç; Türkiye, Cebelitarık'ı konuk ediyor
13 Kasım Dolar ne kadar oldu? Dolar 10 TL'yi aştı mı? Dolar kaç lira oldu?
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Cumartesi KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atama başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman sonuçlanacak?
Glen de Vries kimdir? Glen de Vries neden öldü?

TIMETURK / POLİTİKA / Bülent Arınç’tan DEVA Partisi’ne sürpriz ziyaret!

Bülent Arınç’tan DEVA Partisi’ne sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na ziyarette bulundu.

2 Saat Önce
2021-11-13 08:38:59
Bülent Arınç’tan DEVA Partisi’ne sürpriz ziyaret!

Son dönemde iktidara yönelik eleştirel çıkışlarıyla gündem olan eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

"KHK'LILARIN MAĞDURİYETLERİYLE İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ GÖRÜŞTÜK"

Ziyareti Twitter hesabından duyuran Yeneroğlu, "TBMM eski Başkanı değerli ağabeyim Sayın Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

180418838-mustiyeneroglu-Lgi8

Yeneroğlu'nun 6 muhalefet partisinin kurduğu "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' komisyonunun üyesi olduğu biliniyor.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş