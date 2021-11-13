Bülent Arınç’tan DEVA Partisi’ne sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na ziyarette bulundu.

Son dönemde iktidara yönelik eleştirel çıkışlarıyla gündem olan eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ziyaret etti.

"KHK'LILARIN MAĞDURİYETLERİYLE İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ GÖRÜŞTÜK"

Ziyareti Twitter hesabından duyuran Yeneroğlu, "TBMM eski Başkanı değerli ağabeyim Sayın Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük" ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu'nun 6 muhalefet partisinin kurduğu "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' komisyonunun üyesi olduğu biliniyor.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.